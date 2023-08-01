إزالة وإيقاف 27 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزى مغاغة وملوى فى المنيا

نفذت الوحدات المحلية بمركزي ملوي جنوب محافظة المنيا ومغاغة شمال المحافظة، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، تمكنت خلالها من رصد وإزالة 27 حالة تعدٍ ومخالفات بناء وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغ، إن الوحدة المحلية بالمركز كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة والقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية.

ونظمت حملة بحضور نواب رئيس المركز والمدينة لإزالة التعديات وقامت في حي شرق المدينة بإزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بحي شرق المدينة، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفي الوحدة المحلية بقرية أبا، تمكن مجلس قروي شم من رصد وإزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بطنبدى من رصد وازالة 13 حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية وتم الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تم توجيه رؤساء القرى بمتابعة المرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد على عدم تكرار المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة برئاسة على حسن الفحلي رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية، تمكنت من رصد حالة بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة ٨٠ مترًا بنزلة العرين القبلي، كما تم إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بعزبة صادق، وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة على عبدالمنعم رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية، حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية التابوت بمساحة ١٠٠ متر وتمت الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكن أشرف أحمد ماهر رئيس قرية إبشادات، من إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بعرب قصر هور بمساحة 70 مترًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، مؤكدا أن رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضي قدما في الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء