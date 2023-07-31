واشنطن: رئيس هيئة الأركان الأمريكي يبحث تطورات الأوضاع في النيجر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إجراء محادثات بين رئيس هيئة الأركان الأمريكي وقائد جيش النيجر، حول سلامة الأمريكيين وتطورات الأوضاع هناك.

فيما ناشد الاتحاد الإفريقي، جيش النيجير بسرعة العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية، خلال أسبوعين.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان له، إنه يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما.

على صعيد أخر، شوهد رئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، للمرة الأولى منذ أن اعتقله الجيش في انقلاب الأسبوع الماضي.

والتقى بازوم برئيس تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو، في نيامي عاصمة النيجر.