الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ضمن برامجه الموجهة للمرأة..

الجامع الأزهر يناقش الأنماط الشخصية فى الحياة الزوجية

الأزهر
الأزهر

يواصل الجامع الأزهر الشريف، الأربعاء المقبل ندوات البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان: "العلاقات الزوجية والأنماط الشخصية"، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

تُعقد الحلقة الخامسة عشرة حول: "الأنماط الشخصية في الحياة الزوجية"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. إنعام محمود حماد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ود. نسرين سمير أحمد، أستاذ مساعد ورئيس قسم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبدالمنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدًا أن ندوة الأربعاء المقبل، هي أولى ندوات الموسم الرابع ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم استكمال للمواسم الثلاثة الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحًا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء، وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

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