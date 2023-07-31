يوسف إدريس.. عملاق القصة القصيرة

البحث عن الهوية المصرية كان عنوان مسيرته الأدبية الغنية، وهى أول شىء يستشعره كل من يقرأ مؤلفاته، عرُف عنه أنه المدافع عن الحق، والمتمرد الثائر حتى الجنون، وصاحب الشخصية المركبة، والأوجه المتعددة.

إنه الكاتب الكبير يوسف إدريس الذى تحل ذكرى رحيله الـ٣٢ اليوم ١ أغسطس.. والذى ظهرت موهبته فى وقت مبكر جدًا، ودرس الطب، ونشر أول مجموعة قصصية له بعنوان: «أرخص ليالى»، لتتوالى أعماله الناجحة فى القصة القصيرة، ومن أبرزها «بيت من لحم»، وهى المجموعة القصصية التى استلهم الكثير من حكاياتها من واقع الشارع المصرى، وحركته اليومية العادية.

ووصفه عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين بأنه قد خلق ليكون قاصًا، وقال عنه الأديب محمد عودة: «هو تشيكوف الأدب العربى، بل تخطاه، لأنه نوع خاص ونادر، يعيش الحياة التى يكتبها بروحه ودمه».

ولم تقتصر مسيرته على القصص القصيرة، بل امتدت إلى كتابة الروايات، فألف العديد من الأعمال التى أثارت الجدل، وتحولت إلى أفلام، ومنها: «لا وقت للحب» بطولة فاتن حمامة، ورشدى أباظة، وعبدالله غيث، وإخراج صلاح أبوسيف، وكذلك فيلم «الحرام»، بطولة فاتن حمامة، وعبدالله غيث، وزكى رستم، وإخراج هنرى بركات.