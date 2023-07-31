أنا قلبى برج حمام.. سباقات الحمام الزاجل بحرى وقبلى.. و«قمر» أول الجمهورية

تعتبر تربية الطيور من أجمل الهوايات التى يمكن أن يمارسها الإنسان، وقد تصل به إلى قمة الهوس، مثلما يحدث مع الكثيرين.

فى منطقة «منشية ناصر» بالقاهرة تقع غية حمام عبدالحليم الفقير، التى تعتبر من أكبر غيات الحمام الموجودة فى مصر، وتتكون من ٤ طوابق كبيرة الحجم.

وتحتوى هذه الغية على عدد كبير من الطيور، من بينها حمامات فازت بمسابقات دولية، مثل الحمامة «قمر» التى فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى سباق الحمام الزاجل العام الماضى.

وجمع هذا السباق أكثر من ١٠٠٠٠ حمامة، تفوقت عليها جميعًا «قمر» بسرعة فائقة، لتحصد المركز الأول فى السباق، بعد أن قطعت مسافة تتجاوز ٥٠٠ كم فى ٦ ساعات ونصف الساعة طيران دون توقف.

وتحظى رياضة سباقات الحمام الزاجل فى مصر بمكانة كبيرة بين المتسابقين وهواة الحمام الزاجل، وتوجد عدة سباقات ينظمها «الاتحاد المصرى لهواة الحمام الزاجل»، مثل سباق الوجه القبلى، الذى يتم فى يناير وفبراير ومارس، وسباق الوجه البحرى، الذى يجرى فى شهرى أبريل ومايو، إلى جانب سباق «الزغاليل» فى يوليو وأغسطس، فى مسافة تبلغ ٣٠٠ كلم.