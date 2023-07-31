الكرملين: "بوتين" لا يخطط للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة سبتمبر المقبل

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن “بوتين” لا يخطط للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

ووفقًا لـ “روسيا اليوم”، قال “بيسكوف”: "حتى الآن، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".

ومن المقرر عقد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2023، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

زيلنسكي: لا نملك المساعدات الكافية لمواجهة القوات الروسية

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كييف لا تملك مساعدات بشكل كاف لمحاربة القوات الروسية.

وقال الرئيس الاوكراني في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”: "هل هناك مساعدة كافية؟ إذا انتهت الحرب، فسيكون ذلك كافيا، طالما أن هناك حربا، فلا شئ يمكن أن يكون كافيا، هذا يعني أن شيئا ما مفقود".

وتابع: “كييف بحاجة إلى دعم في كل من التسلح وحرب المعلومات والمساعدات الإنسانية”.

الكرملين: هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد إرهاب كييف

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد منشآت مدنية بأنها أفعال تدل على اليأس.

وقال “بيسكوف” للصحفيين، اليوم الاثنين، إن موسكو لا تخطط لرفع مستوى التهديد الإرهابي، مشيرًا إلى تعسزيز الإجراءات الأمنية بعد هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو.

وتابع أن الإجراءات الأمنية لا تشمل موسكو فحسب بل والمناطق الروسية الأخرى التي تتعرض لهجمات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن الإجراءات الأمنية معززة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتنظيم الحماية بالمستوى المطلوب من الخطر المستمر للهجمات الإرهابية على أهداف مدنية.

نظام كييف يستهدف مواقع للمدنيين

وأضاف: “يلجأ نظام كييف إلى تكتيكات إرهابية مماثلة لشن ضربات تستهدف مواقع مدنية، على وجه الخصوص أهدافا ذات أهمية اجتماعية، وعلق: ”أمر مثير للاشمئزاز وسنواصل محاربته".

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس ، إن مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية مساء الأحد الماضي، مما ألحق ضررا بواجهات برجي "موسكو سيتي" بشكل طفيف ولم تقع هناك إصابات.