الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: "بوتين" لا يخطط للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة سبتمبر المقبل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن “بوتين” لا يخطط للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

ووفقًا لـ “روسيا اليوم”، قال “بيسكوف”: "حتى الآن، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط". 

ومن المقرر عقد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2023، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

زيلنسكي: لا نملك المساعدات الكافية لمواجهة القوات الروسية

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كييف لا تملك مساعدات بشكل كاف لمحاربة القوات الروسية.

وقال الرئيس الاوكراني في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”: "هل هناك مساعدة كافية؟ إذا انتهت الحرب، فسيكون ذلك كافيا، طالما أن هناك حربا، فلا شئ يمكن أن يكون كافيا، هذا يعني أن شيئا ما مفقود".

وتابع: “كييف بحاجة إلى دعم في كل من التسلح وحرب المعلومات والمساعدات الإنسانية”.

الكرملين: هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد إرهاب كييف

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"،  ديميتري بيسكوف، محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد منشآت مدنية بأنها أفعال تدل على اليأس. 

وقال “بيسكوف” للصحفيين، اليوم الاثنين، إن موسكو لا تخطط لرفع مستوى التهديد الإرهابي، مشيرًا إلى تعسزيز الإجراءات الأمنية بعد هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو.

وتابع أن الإجراءات الأمنية لا تشمل موسكو فحسب بل والمناطق الروسية الأخرى التي تتعرض لهجمات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن الإجراءات الأمنية معززة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتنظيم الحماية بالمستوى المطلوب من الخطر المستمر للهجمات الإرهابية على أهداف مدنية.

نظام كييف يستهدف مواقع للمدنيين 

وأضاف: “يلجأ نظام كييف إلى تكتيكات إرهابية مماثلة لشن ضربات تستهدف مواقع مدنية، على وجه الخصوص أهدافا ذات أهمية اجتماعية، وعلق: ”أمر مثير للاشمئزاز وسنواصل محاربته".

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس ، إن مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية مساء الأحد الماضي، مما ألحق ضررا بواجهات برجي "موسكو سيتي" بشكل طفيف ولم تقع هناك إصابات. 

 

دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين بوتين الجمعية العامة نيويورك سبتمبر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان