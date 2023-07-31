الثالثة على الجمهورية "علمي رياضة": فوجئت بمكالمة الوزير وسعيدة بالتفوق

قالت أروى حسام، الثالثة على الجمهورية شعبة علمي رياضة إنها لم تتوقع أن تكون من بين الأسماء الأوائل في الثانوية العامة على الإطلاق:"كنت خارجة مع صحباتي وفوجئت بمكالمة من مكتب وزير التربية والتعليم، وكان الاتصال أجمل صدمة ومفاجئة في حياتي".

فرحة الثانوية العامة

أضاف أروى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن معدل المذاكرة الخاص بها طوال العام تراوح من 4 لـ8 ساعات يومياً، كما أنه كانت تحرص على أخذ قسط كافي من الراحة بين الساعة والأخرى إضافة إلى تخصيص يوم لها في الإسبوع من أجل الخروج وشحن طاقتها مجدداً.

دروس التقوية

وتابعت "كنت بروح المدرسة بين الحين والأخر لأخذ دروس التقوية التي كانت تُأخذ في المدرسة طوال العام".

وتم اعتماد نتيجة الثانوية بشكل نهائي والإعلان عن الأوائل أمس وتكريمهم اليوم، إضافة إلى نشر نتيجة الثانوية العامة على جميع المواقع المعنية بالأمر صباح اليوم.