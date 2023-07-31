داعية لطلاب الثانوية العامة: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم"

وجه الداعية رمضان عبد المعز، رسالة لطلاب الثانوبة العامة، ممن أصابهم الحزن أو الإحباط بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وقال “عبد المعز” خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "أقول لأولادنا اللي نجحوا ألف بركة، ذاكرت وتعبت وسهرت الليالي، لكن الرزق حاجة تانية، ربنا هيكافئك ويكرمك، كنت عايز كلية معينة هذه إرادتك لكن أراد الله لك أمر آخر، ولا تعرف الخير فين".

وأردف: "عملت اللي عليك، ارض بما قسمه الله لك، ربنا هيعوضهالك في شئ أفضل وأحسن، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

وكشف الشيخ، أنه درس كيمياء 4 سنوات في الجامعة، وتردد على مدار سنوات على المعامل يرتدي البالطو، لكن أراد الله له شيئًا آخر، وأصبح داعية.

وأردف: "كنت عارف طريقي في فيزياء وكيمياء، لم أكن أعرف إن ربنا يقعدني على كرسي ويبقى قدامي مصحف أتدارس كلام الله وسنة النبي، أردت أمرًا وأراد الله أمرًا آخرًا".

واختتم: "كامل احترامنا لكل المهن، المدرس والمحاسب والصحفي المحترم الذي يكتب في الحق ويدافع عنه، والمحامي الذي يدافع عن المظلومين، فمتزعلش ربنا شايلك حاجة كبيرة هتظهر في الوقت المناسب".