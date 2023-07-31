الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اليوم الإثنين، أحياء المدينة بمنطقة 2350 فدان، لمتابعة مشروعات “سكن لكل المصريين”.

ووجه “عبد اللاه” بسرعة الانتهاء من أعمال البردورات والأرصفة والانترلوك حول العمارات والتشديد على الشركات العاملة بتوفير الخامات المطلوبة لاستكمال الاعمال.

وشدد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على ضرورة الانتهاء من أعمال الاسفلت للمناطق الجاهزة لذلك، كما نبه علي الشركات العاملة بالزراعة بضرورة توفير الخامات اللازمة من مزروعات واشجار ومواسير الرى لاستكمال اعمال الزراعة بالطرق الرئيسية والفرعية وحول العمارات.

واستكمل “عبداللاه” جولته بمتابعة معدلات تطوير مدخل المدينة، مُشددصا على ضرورة استكمال الاعمال الجارى تنفيذها وزيادة معدلات التنفيذ بمدخل المدينة من منطقة الروبيكى وطريق السويس  واستكمل الجولة بالمرور على الاعمال الجارى تنفيذها بمنطقة عمارات الاسكان الاجتماعى

وشدد على مسئولي إدارة الزراعةً بضرورة استكمال أعمال الزراعة وفرش النجيلة وغرس النخيل والمزروعات اللازمة، لافتا  على ضرورة وضع لافتات التحذيرية من مياه الرى حرصا على سلامة السكان

مستثمرين تنفيذ بالمرحلة العاجلة حدائق العاصمة

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