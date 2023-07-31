إحالة عامل إلى المفتى بتهمة قتل سائق توك توك بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم إحالة أوراق عامل إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته، صدر القرار بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبدالوهاب.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 6382 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل إلى قيام المتهم "ر.ع.ر" عامل بأن طلب من المجني عليه "أ.م.ح"، سائق توك توك، لتوصيله عليه، إلى أحد أماكن الدائرة وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر أم كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض قرن غزال، كانت بحوزته، إلاّ أن المجني عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كي يتمكن من إتمام فعلته وسرقة المجني عليه واستغاث المجني عليه بأحد الغفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبطه وتسليمه إلى الشرطه وتحرر محضر، وقرر المتهم بالتحقيقات باستدراج المجني عليه إلى منطقة مقابر أم كبيبة كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته.

وتبين من الدليل الفني أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشريح المجني عليه أن إصابته حيوية حديثة وهى جرحان كل منهما طعني نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطوة وتعزي الوفاة لذلك الجرحان بما أحدثاه من قطع في القلب والكبد، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.