الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بسينمات واشنطن.. شاب أمريكي يروج لفيلم "تاج" وتامر حسني يشكره (فيديو)

تاج
تاج

روج شاب أمريكي من محبي النجم تامر حسني لفيلم “تاج” والمعروض حاليا بسينمات مصر وأمريكا وكندا من خلال ارتدائه ملابس الشخصية الخارقة التي يجسدها تامر حسني خلال أحداث الفيلم وتحمل نفس اسم الفيلم.

وانتظر الشاب الجمهور أمام قاعات السينما عقب انتهاء من مشاهدة الفيلم والتقاط الصور التذكارية مهم في إشادة كبيرة من الجمهور عن العمل وقصته.

ونشر تامر حسني مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الشاب عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” مشيدا لإتقانه في ارتداء نفس ملابس الشخصية موجها له الشكر وعلق عليه قائلا: “فيلم تاج يُعرض حاليا في أمريكا وكندا وشكراً للّي راحوا الفيلم والشاب الجميل اللي عامل تاج  بجد عامله صح أوي واللبس الأصلي كمان يا جامد”.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع تامر حسني منهم دينا الشربيني والنجمة القديرة هالة فاخر والمطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.

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