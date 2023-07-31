رويترز: القبض على 3 قيادات بالحزب الحاكم فى النيجر

قال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية، حزب الأغلبية السابق، إن المجلس العسكري ألقى القبض على رئيس الحزب فوماكوي جادو ووزير النفط ساني محمدو ووزيرة التعدين يعقوبة أوسيني حديزاتو، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

الدفاع الألمانية: ندرس الانسحاب العسكري من مالي والنيجر

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة لمنشأة للأمن الإلكتروني تابعة للجيش الألماني، إن بلاده تعمل على تقييم الخيارات فيما يتعلق بقواتها الموجودة حاليًا في النيجر وانسحابها العسكري من الجارة مالي.

وقال الوزير الألماني لـ"رويترز": "نجري محادثات ونستعد للسيناريوهات المختلفة بخيارات متنوعة"، وأضاف أن المسئولين عن الانقلاب في النيجر تعهدوا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، لكنه أضاف أن هذا لم يتأكد بعد.

واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسئولين من مالى

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، عن فرض عقوبات على 3 مسئولين من مالي لتسهيلهم عمل فاجنر في بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسئولين ماليين "عملوا عن كثب" مع مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر لتسهيل وتوسيع وجود المجموعة في مالي منذ ديسمبر 2021.