الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بالإسماعيلية

حملات تموينية
حملات تموينية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته كمية من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق، بكمية تقدر عدد ٤ شكائر دقيق، وزن الشكارة الواحدة ٥٠ كجم.

بالإضافة لتحرير ٥٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٢ محضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ١١ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة (لحوم مكشوفة)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٤ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير  مطابق للمواصفات، وعدد ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز.

وأعلنت مديرية التموين عم ارقام للشكاوى التموينية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموي ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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