"سن الأربعين" يحرم محمد يوسف وهشام الفلال من التحكيم

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن محمد يوسف وهشام الفلال سيعتزلان التحكيم مع نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر، لـ"الدستور" إن يوسف والفلال تخطيا سن الـ45 عامًا وهناك قرار من لجنة الحكام باعتزل أى حكم وصل لهذه السن، مضيفًا: "لن تسند لأيهما أي مباريات، لكن وارد الاستعانة بهما كحكام فيديو حال الحصول على رخصة (VAR)، لكن لن يديرا أي لقاءات كحكام ساحة.

وتابع أن مباراة الأهلى والمصري فى كأس مصر هى آخر مباراة فى الموسم الحالى ووارد إسناد المباراة لهشام الفلال كآخر مباراة له

وأدار محمد يوسف، أمس، مباراة الأهلى والداخلية في كأس مصر التى انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل لاشيء.