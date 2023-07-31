الوصيف: قانون ٨ هدفه ضبط إيقاع العمل السياحى بمصر وتشجيع الاستثمار بكل المشروعات السياحية

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أهمية قانون ٨ فى ضبط إيقاع العمل السياحي بمصر وتشجيع الاستثمار بكل المشروعات السياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل.

وشدد أحمد الوصيف على أن زيادة الاستثمار السياحي لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص، وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، كما جاء بالقانون، بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي وآلياتها التي تضمنها القانون والتي تقضي على أى عشوائية في هذا الشأن، بما يؤثر على الاستثمار السياحي، كما أن عمل الكيانات غير الشرعية في ممارسة العمل السياحى دون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها في هذا الشأن يضر بسمع مصر السياحية ويعوق النمو السياحي، مشددا على أن القانون 8 لسنة2022 عالج بشكل جذري كل تلك المشاكل، ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.

كما تطرق اللقاء الصحفي إلى القانون 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الاتحاد والغرف السياحية، وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس مستمر في عمله طبقا للقانون، ويقوم بتنفيذ كل المشروعات والآليات التي تضمن تطور العمل السياحي، خاصة في مجال التدريب بكافة الأنشطة السياحية، موضحين أن القانون الجديد يضع إطارًا مختلفًا لعمل الاتحاد والغرف السياحية، وبما يصب في صالح صناعة السياحة، وتحقيق أهداف الدولة منها.