جامعة قناة السويس تكشف استعداداتها لبدء العمل بمكتب التنسيق الفرعي

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطلاب الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام، مؤكداً أنه مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء المرحلة الأولى وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي سيبدأ العمل بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تشكيل مكتب التنسيق حيث تضم اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيساً للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.

هذا وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، وفي انتظار تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببدء العمل داخل مكتب التنسيق ، مشدداً على توفير وسائل الراحة للطلاب خلال المراحل المختلفة، سواء في التسجيل اليدوي أو الإلكتروني.

وأضاف "عبد النعيم" أن الجامعة وفرت قاعات مكيفة ومزودة بمبردات للمياه ، لافتاً إلى أن مكتب التنسيق يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، والذي يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن كل قاعة بها 25 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل بها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.

وقال إن الطالب بمجرد وصوله إلى بوابات الحرم الجامعي ، سيجد 2 طفطف في انتظاره لتوصيله إلى مقر مكتب التنسيق، كما تم تعليق اللوحات الإرشادية على مدخل بوابة الحرم الجامعي، وحتى مقر مكتب التنسيق لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور ، وأكمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب يتوجه أولاً إلى مبنى رعاية الشباب، حيث التسجيل اليدوي الذي يتم فيه استقبال الطلاب ، مع تواجد الفنيين في هذه المجموعة لشرح كيفية ملء الاستمارات الخاصة ومراجعة الأوراق المطلوبة، مضيفا أنه عقب ذلك يتم توجيه الطالب بمفرده، ليجري المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسجيل الإلكتروني بمركز تطوير التعليم، حيث يتم تسجيل الرغبات على الأجهزة المتاحة وطباعة الاستمارة.