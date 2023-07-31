من جميع أنحاء العالم.. "القاهرة الإخبارية": إقبال جماهيري كثيف على فعاليات مهرجان العلمين

قالت سلسبيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية من العلمين، إن مهرجان العلمين مستمر في تقديم فعالياته حتى نهاية أغسطس، لافتة إلى أن المهرجان يحتضن زخمًا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية بحضور جماهيري كبير من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.

وأضافت سليم، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن المهرجان يشهد حفلات غنائية لكبار مطربي الوطن العربي منهم الكينج محمد منير، وتامر عاشور، وإليسا، وحميد الشاعري وغيرهم.

شهدنا أيضًا فعاليات غنائية وثقافية وتراثية

وتابعت: شهدنا أيضًا فعاليات غنائية وثقافية وتراثية لاقت إعجاب الكثير من الجمهور، هذه الحفلات التي ينتظرها رواد مدينة العلمين الجديدة بشكل كبير.