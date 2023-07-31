زراعة ٣٥١ ألف فدان في منطقة وسط سيناء

أعلن مشايخ وسط سيناء عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنين الجهود المبذولة في تنمية وسط سيناء بفضل توجيهات الرئيس.

جاء ذلك خلال لقائهم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في مكتبه بالعريش في حضور جازي سعد عضو مجلس النواب، عبد الله جهامة، رئيس مجلس جمعية مجاهدي سيناء، علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، عطية قردود، رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا وأحد قيادات وسط سيناء، سليمان الزملوط عضو مجلس النواب، سامي كامل، عضو مجلس النواب.

وأكد المشايخ أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في تنمية سيناء، وأن وسط سيناء يخطو خطوات واسعة نحو التنمية.

وقال جازي سعد عضو مجلس النواب، إن ما تشهده محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء، ملحمة تسطرها جميع أجهزة الدولة بفضل توجيهات الرئيس.

وأضاف عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء، أن الرئيس يهتم بتنمية وسط سيناء، مطالبا بإنشاء دائرة انتخابية في وسط سيناء، وتحويل قريتي الجفجافة والقسيمة إلى مدينتين.

ووجه عطية قردود، أحد قيادات وسط سيناء، التحية إلى الرئيس، كما وجه التحية الي قواتنا الباسلة التي استطاعت دحر الإرهاب واقتلاع جذوره.

وثمن على فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، جهود الدولة في عودة أهالي قريتي المغارة والمنجم إلى أراضيهم بعد القضاء على الإرهاب، مشيدا بجهود الدولة وتعاون المواطنين.

بدوه أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أبناء سيناء على وجه العموم وأبناء وسط سيناء على وجه الخصوص لهم دور بطولي كبير على مر التاريخ.

وقال المحافظ، إن منطقة وسط سيناء ستشهد حراكا غير عاديا خلال الفترة المقبلة في مجال التنمية، حيث تنفذ الدولة مشروعات عدة في شتي القطاعات في المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر تنتج يوميا ٥.٦ مليون متر مكعب من المياه لزراعة ٤٥٦ ألف فدان، منها ٣٥١ فدان في وسط سيناء، حيث ستكون سيناء سلة غذاء مصر.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق لتعيين نائب للمحافظ لمنطقة وسط سيناء حتى يكون على مقربة من المشروعات المنتظر تنفيذها في وسط سيناء، مشيرا إلى إعلان الفريق كامل الوزير وزير النقل إلي إنشاء خط سكة الحديد في منطقة وسط سيناء.

وأعلن المحافظ عن دعمه لمطالب مشايخ وسط سيناء في إنشاء دائرة انتخابية في منطقة وسط سيناء، وتحويل قريتي الجفجافة والقسيمة الي مدن.