الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي يسرق الهواتف المحمولة في مصر القديمة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الدراجه النارية، ونشاط المتهمين.

وتعود البداية، عندما تم ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بإرتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مالك محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

حبس تشكيل عصابي ربة منزل سرقة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة

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