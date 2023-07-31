الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوى العام

محافظ مطروح
محافظ مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023- 2024 "المرحلة الثانية" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسي، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة. 

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول  بالحد الأدنى لمجموع  الالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية من  ٢٢٦ درجة إلى ٢١٣ درجة،  وإدارة البنجر من  ٢١٨ درجة إلى ٢٠٨ درجات ، إدارة الحمام من ٢١١ درجة إلى ٢٠٠ درجة،  والعلمين من  ١٩٣،٥درجة إلى ١٧٥ درجة، والنجيلة من  ١٦٢درجة إلى ١٥٧ درجة، وبرانى من ١٩١ درجة إلى ١٨٣ درجة  وسيوة من   ٢٠٣ درجة  إلى ١٩٤ درجة، وإدارة الضبعة من  ١٨٦،٥درجة إلى ١٧٥ درجة ، والسلوم من  ١٦٤،٥ درجة  إلى ١٦٠ درجة. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.

الأماكن الشاغرة بالمدارس التعليم الثانوي العام التوزيع الجغرافى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح النزول بالحد الأدنى تنسيق القبول بالثانوي العام

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