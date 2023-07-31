في مقر الإيبارشية.. الأنبا عمانوئيل يلتقي لجنة الشباب الإيبارشي

التقى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، لجنة الشباب الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية.

تضمن اللقاء مناقشة أحوال الأنشطة الصيفية الحالية، ومتابعة آخر المستجدات، المتعلقة بالفترة المقبلة، مثل إقامة مهرجان رياضي للشباب الإيبارشي في الرابع من أغسطس المقبل، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر الصيفي للشباب، بالغردقة، في سبتمبر المقبل.

وفي كلمته لمسؤولي لجنة الشباب بالإيبارشية، أكد الأب المطران أهمية مشاركة الشباب في التكوين المستمر، مشيرًا إلى ضرورة اكتساب الخبرات اللازمة لهم.

وكان قد ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "تحويل الإيمان إلى أعمال"، كما بارك الأنبا باسيليوس معمودية أحد أبناء الكنيسة.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.