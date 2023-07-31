أوائل الجمهورية بالثانوية العامة: "دعم الأسرة وتنظيم الوقت سبب تفوقنا"

قال الطالب كيرلس نوناي يعقوب إنه حصل على المركز الرابع في شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا، حيث حصل على مجموع 402 درجة، وأعرب عن حلمه بالالتحاق بكلية الطب البشري.

وأضاف في تصريحات له أن سبب تفوقه هو دعم أسرته وتنظيم وقته وتمسّكه بحلمه.

وفي سياق متصل، قال عز الدين أحمد من القاهرة الجديدة بعد حصوله على المركز الخامس في شعبة أدبي بمجموع 389.5 درجة، إنه كان حريصًا على عدم المراجعة بعد انتهاء الامتحان، وأنه لم يتوقع أن يكون من الأوائل على الرغم من حله للأسئلة بشكل جيد.

كما وجّه رسالة للطلاب قائلاً: "أنصح الطلاب بتنوّع مصادر المذاكرة".