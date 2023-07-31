في عيده.. تدشين كنيسة الأمير تادرس بصندفا

احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا بعيد استشهاد الأمير تادرس الشطبي، تزامنًا مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودشّن نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي في قرية صندفا ببني مزار.

ودُشِّن الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، المذبح الأوسط على اسم الأمير تادرس، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا صموئيل المعترف، والقبلي على اسم السيدة العذراء.

شارك في صلوات التدشين والقداس بجانب الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، بحضور شعبي كثيف، جدير بالذكر أن الكنيسة تأسست في عام 1923.