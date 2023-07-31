محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء الوحدة الاجتماعية بالمطمر فى ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرى مركز ساحل سليم وأعمال تنفيذ الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة، المشروع القومي لتطوير الريف، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة دعاء عوض رياض مدير المنطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس علي الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرءوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وداليا تادرس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف.

وتفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بالوحدة الاجتماعية بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم والتي تبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه ويشرف على تنفيذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندسة دعاء عوض للأعمال التي تم تنفيذها بالمبنى وأعمال التشطيبات النهائية.

ووجه المحافظ مسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ورئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات، وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك.

ولفت إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى، موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، وتتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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