الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المالية: لدينا كثافة سكانية وزيادة في معدل المواليد

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سعادته بحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، بدعوة من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تحظى بحضور عدد كبير من المصريين بالخارج وممثلي الجاليات المصرية من مختلف الدول المضيفة، لمناقشة عدد كبير من المحاور التي تهم جميع المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، بتنظيم من وزارة الهجرة، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين، وأكثر من ألف مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم، وممثلي شركة المصريين في الخارج.

وقال وزير المالية، إنّ الاقتصاد يعني سياسات مالية، ونقدية، وصناعة وزراعة وتصدير وخدمات، وفي النهاية ينصهرون جميعا التمثيل مفهوم الاقتصاد، مضيفا أنّ مصر من الدول التي استطاعت على تحقيق النمو خلال الـ7 سنوات الماضية، من خلال توفير فرص عمل داخل المشروعات الضخمة الجارية على مستوى الجمهورية، ما ساهم في تقليل نسب البطالة.

وأشار معيط، إلى أنّ مصر دولة لديها كثافة سكانية، وزيادة في معدل المواليد، وزيادة في عدد الخريجين من الكليات المختلفة، الراغبين في الحصول على فرص العمل، ما يتطلب زيادة في معدل النمو.

وأوضح وزير المالية، أنّ التحدي هو كيفية تمويل النمو، وهو ما يحتاج إلى شرح طويل ومفصل، مشيرا إلى أنّ السياسات المالية تتابع من خلال 3 مؤشرات، أولها السؤال «هل الدولة لديها عجز أولي أم فائض أولي؟».

الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور مصطفى مدبول الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان