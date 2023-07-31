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بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جريدة الدستور

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين.


أوائل الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.
أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.
أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.
باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.
زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.
مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.
محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة.
محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية.
مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.
مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد.

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