الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك النتيجة الرسمي للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الدقائق عن لينك النتيجة الرسمي للثانوية العامة 2023، وذلك عقب الإعلان عنها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي رسميًا.

ظهرت دلوقتي| نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وللقدرة على الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي يقدم لكم موقع "الدستور" لينك رسمي للحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

 

 

لينك النتيجة الرسمي للثانوية العامة 2023

 

-يستطيع طلاب الصف الثالث الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال اللينك المخصص للنتيجة بالضغط هنـــا.

-الدخول على رابط الموقع الموضح في الأعلي.

-تسجيل الدخول على نتيجة الثانوية الثانوية العامة 2023.

-كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح والضغط على كلمة عرض النتيجة.

 

 

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد، حيث يتم تجميع وإحصاء أوراق البابل شيت كنسخة ودليل لأداء الطالب بامتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وهي الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت بجانب وجود 11 كنترولا مصغرا لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية المختلفة.

 

 

 

 

توزيعة درجات مواد الصف الثالث الثانوي للعام 2023 

 

مادة اللغة العربية 60 درجة

 

مادة اللغة الأجنبية الأولى50 درجة

 

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

 

مادة الفيزياء 60 درجة

 

مادة الكيمياء 60 درجة

 

مادة الأحياء 60 درجة

 

مادة التاريخ 60 درجة

 

 

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

 

 مادة الديناميكا 30 درجة

 

مادة الاستاتيكا 30 درجة

 

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة

 

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

 

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي لجميع المواد  وزاد بحث الطلاب عليها الآن مع اعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ، ووفرتها وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة ، كما توفرها الآن جريدة الدستور عبر رابط خصصته لعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس . 

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