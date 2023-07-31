الإثنين 31 يوليو 2023
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انتشال جثة سائق تروسيكل لقي مصرعه في ترعة بالقليوبية

انتشال جثة سائق تروسيكل
انتشال جثة سائق تروسيكل لقى مصرعه فى ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة سائق تروسيكل مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، جري نقل الجثة لمشرحة مستشفي الخانكة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجري إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت علي الفور، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد أ م"، 22 سنة، سائق تروسيكل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، إثر نزوله للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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