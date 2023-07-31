جامعة الطفل بسوهاج تستأنف ثالث فعالياتها بمحاضرة عن الأهرامات

تستأنف جامعة الطفل بجامعة سوهاج ثالث محاضرات البرنامج الدراسي لطلاب المرحلة السادسة "المستوى الثاني" عن "الأهرامات المصرية" والتي ألقاها الدكتور عماد الصوينع أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلاب جامعة الطفل، والتي تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي، إلي جانب دورها الهام في صقل مهارات الطلاب العلمية والثقافية، وتنمية قدراتهم الذهنية.

وأوضح الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت العديد من المحاور ومنها تعريف لماذا ندرس علم المصريات و الهرم وأنه مقبرة ملكية، وأيضاً اهتمام المصري القديم بالمقبرة، وتم شرح مراحل تطور المقبرة وأشكالها، إلى جانب التعريف بعدد الأهرامات في مصر، وعرض لأشهر الأهرامات.

ومن جانبه أضاف الدكتور عماد الصونيع، أن المحاضرة تناولت التعريف بأن المصريون هم من شيدوا الأهرامات، بالإضافة إلى أنه تم استعراض فكرة البعث والخلود و الحساب، وكيفية التحنيط لحفظ الجسد، مشيراً إلى أن التلاميذ قاموا برسم جزء عملي للهرم الأكبر وعمل مجسدات له، وتم تعلم التلاميذ كتابة أسماءهم بالهيروغليفية، مؤكداً على أنه قام بتوجيه عدد كبير من الأسئلة تثبت تفاعلهم الشديد وحبهم لعلم المصريات ورغبتهم في معرفة المزيد والمزيد عن الآثار المصرية.

فيما نظمت كلية الهندسة بجامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة رقم 11 من أبنائها الخريجين، حيث شهد الاحتفالية الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك بحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بالمحافظة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور محمد محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب ووفد ممثلي مصنع اسمنت قنا،و نخبة من ممثلي مجلس نقابة المهندسين بالمحافظة واولياء امور الطلاب الخريجين.

وآكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة حرص الجامعة علي الاحتفال بالمتميزين من ابنائها الخريجين، مشيرًا الي ان الهندسة مهنة عظيمة فهي مهنة بناة الحضارات، وأن الكثير من خريجي الكلية احتلوا أفضل المراكز العلمية بمصر ودول العالم المختلفة فكلية الهندسة من الكليات المتميزة التي تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات الحديثة في علوم الهندسة بجميع فروعها.

وخلال كلمته وجه الدكتور حسان النعماني شكره وتقديره لاولياء الامور لمساندتهم لأبنائهم حتي وصلوا إلى هذا اليوم وهو يوم الحصاد لمجهودهم وتفانيهم تجاه أبنائهم، مشيراً إلى اهمية دور خريجي كلية الهندسة فى المشاركة فى بناء الوطن باعتبارهم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة، حيث أن الدولة المصرية تشهد مرحلة هامه في البناء والتنمية وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها القياده السياسية في جميع أقاليم مصر، مهنئاً في نهاية كلمته الطلاب الخريجين متمنياً لهم المزيد من التقدم وتحقيق النجاح في المستقبل.

واوضح الدكتور احمد قاسم ان الكلية احتفلت هذا العام بتخريج ٢٣٥ من طلابها ببرامجها الخمسة المختلفة وهي برنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات، وهندسة القوي والآلات الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وبرنامج هندسة الانشاءات، مشيرًا إلى ان الكلية تحرص على تخريج كوادر هندسية وفنية طبقاً لحاجة سوق العمل، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية متمنيا في نهاية كلمته دوام النجاح للخريجين وتفوقهم في حياتهم العملية.

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين الطلاب الخريجين.