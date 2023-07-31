الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار البحث عن غريق شاطئ الدخيلة الثالث بالإسكندرية

غريق
غريق

قال كابتن إيهاب المالكي، رئيس فريق الغطاسين المتطوعين، إن هناك عمليات بحث مكثفة عن غريق شاطئ الدخيلة الثالث إبراهيم شعبان، لافتا إلى أنه ما زال متواجدا من الأمس 4 غطاسين بالشاطئ للبحث عن جثمان المفقود.  

وأضاف المالكي في تصريح لـ"الدستور" أن حالة البحر اليوم ما زالت عالية الأمواج وتيار البحر شديد إلا أنه أقل نسبيا من يوم أمس، مع استمرار جهود البحث بداخل البحر. 

كانت شواطئ الإسكندرية شهدت أمس غرق 3 أشخاص في شاطئ الدخيلة؛ لنزولهم البحر قبل تشغيل الساعات الرسمية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بغرق 3 أشخاص في شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ لمحل حادث الغرق، وتم إخراج اثنين منهم، وجارٍ البحث عن الثالث ويُدعى إبراهيم شعبان؛ طالب بكلية العلوم.

غريق إسكندرية شاطىء الياسمين العجمي غرب الإسكندرية السياحة والمصايف

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