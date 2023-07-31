الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص سقط من شُرفة بالطابق الثامن فى الطالبية

سقوط
سقوط

لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من شرفة في الطابق الثامن بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الطالبية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط شخص من علو، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط شخص، 25 سنة، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثامن أثناء وقوفه في الشرفة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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