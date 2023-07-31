الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد اشتية يشكر مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بما جاء في خطاب الرئيس حول خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميا، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني، المستند إلى المقاومة الشعبية، ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعينبوس وعقربا ومجدل بني فاضل، وفروش بيت دجن، والمغير وتقوع وأريحا وبرك سليمان وبدو الكعابنة وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: كان من المهم ألا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار، ولذلك فإن تشكيل لجنة للمتابعة يعطي بريق أمل في استمراره، ونحن نرحب بذلك.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مصر الفصائل الفلسطينية محمود عباس

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