تحذيرات أمريكية للمواطنين.. انقطاعات مرتقبة ومنتظمة للتيار الكهربائي في موجات الحر

يحذر مزودو الطاقة عملاء الولايات المتحدة من التقليل من استخدام أجهزة تكييف الهواء في نهاية هذا الأسبوع، حيث قد تؤدي الحرارة الشديدة وزيادة الطلب إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت وكالة "ميركو برس" الأمريكية، بأنه يوجد ما يقرب من 200 مليون أمريكي تحت تنبيهات ظروف حارة بشكل خطير مع توقع بارتفاع درجات الحرارة إلى ما بعد 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية) في العديد من المدن الكبرى.

حالة الطوارئ وانقطاع منتظم للتيار الكهربائي

وأوضحت الوكالة أن أكبر شبكة كهرباء في البلاد أعلنت حالة الطوارئ من المستوى الأول، حيث "بي جيه إم إنتر كونيكشن" المسؤولة عن إمداد الطاقة في 13 ولاية وواشنطن العاصمة، من أن "الحرارة الشديدة أو الرطوبة قد تسبب مشاكل في السعة على الشبكة".

وقالت الشركة في بيان: "من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 90 فهرنهايت (32 درجة مئوية) ما يزيد الضغط على شبكات الكهرباء".

وتابعت الوكالة، أنه في نيويورك، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الحرارة إلى 110 درجة فهرنهايت، يطلب مزود الطاقة كون إديسون السكان من تقليل استخدام الطاقة في المنزل للمساعدة في تجنب الانقطاع المتكرر للتيار.

وقالت الشركة في بيان "الحرارة الشديدة والطلب المتزايد على أجهزة تكييف الهواء يمكن أن يسبب ضغطا على النظام الكهربائي وقد يؤدي إلى انقطاعات منتظمة للطاقة".

أعلن مشغلو الشبكة في جميع أنحاء البلاد عن تنبيهات الطقس الحار هذا الأسبوع وطلبوا من شركات الطاقة تأجيل أعمال الصيانة غير الضرورية حتى تكون جميع محطات التوليد وخطوط الطاقة المتاحة جاهزة للخدمة.

ووفقًا لأحدث النتائج من مسح استهلاك الطاقة السكني لعام 2020، يستخدم 88٪ من الأسر الأمريكية مكيفات الهواء.

حذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) من أن الحرارة الشديدة "ستبتلع معظم النصف الشرقي من الولايات المتحدة".

وأوضحت الوكالة أن عطلة نهاية الأسبوع قد تشهد أشد أيام الصيف حرارة حتى الآن لملايين الأشخاص من ولاية فرجينيا الساحلية عبر واشنطن العاصمة ، حيث من المتوقع أيضًا أن تتجاوز مؤشرات الحرارة 110 درجة فهرنهايت.

وقالت NWSإن العديد من الأماكن من المقرر أن تتجاوز سجلات درجات الحرارة الخاصة بها لارتفاعات النهار بالإضافة إلى أدنى مستوياتها ليلا حتى صباح يوم السبت.

يقول الخبراء إن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتخاذها للبقاء آمنًا في درجات الحرارة الشديدة ، بما في ذلك شرب الكثير من الماء، والبقاء في المنزل أو في الظل، واستخدام المراوح والاستحمام البارد للتهدئة.