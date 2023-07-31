مناقشة 335 طلب إحاطة.. حصاد لجنة الإدارة المحلية في الانعقاد الثالث لمجلس النواب

كشف تقرير أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الثالث من عمر الفصل التشريعي الثاني عن أن اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة قامت بدورها الدستوري والقانوني وفقا للائحة المجلس.

وناقشت اللجنة عدد 335 من طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها وعقدت اللجنة عدد (130) اجتماعا بعدد ساعات عمل (366) ساعة، وعدد اجتماعات اللجنة الفرعية (2) بعدد ساعات عمل (7) ساعات، وكان عدد الزيارات الميدانية (5) محافظات لمدة (8) أيام.

كما كان هناك عدد من الاجتماعات لقياس الأثر التطبيقي للقوانين ( القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021 - و القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020 - القانون رقم (157) لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، و القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022 - القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .

وكشف التقرير عن الموضوعات التي أعدت عنها اللجنة تقارير ووافق عليها المجلس:

أولا: مشروعات قوانين:

1 - قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

2 - مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

3 - مشروع قانون الموازنة العامة للدولة فيما يخص محافظة قنا للعام المالي 2023/2024.

4 - مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

5 - مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات.

6 - مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة).

7 - مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (المنوفية - القليوبية).

8 - مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظة الإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة قرارات بقوانين و اقتراحات بقوانين وبعض الاتفاقيات و تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكشف التقرير علي ان اللجنة قامت بفتح العديد من الملفات والموضوعات العامه وهي كما يلي:

1- متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها: (جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية)، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

2- تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.

3- متابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنه الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.

4- متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

5 - تقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ضوء بدء تطبيق أحكام القانون المشار إليه.

6- تقصي أثر تطبيق القانون رقم (157) لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج – قنا) وتعثر تنفيذ بعض المشروعات.

7 - خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

8 - تقصي أثر تطبيق القانون رقم (157) لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج – قنا) وتعثر تنفيذ بعض المشروعات.

9 - خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

10 - خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

11 - خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

12 - الاستراتيجية القومية التي أعدتها الحكومة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها للتوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم العائد الاقتصادي والبيئي من خلال تلك الغابات.

13 - الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق العامة والكباري والميادين والمنتزهات، وأسس تركيب أعمدة إنارة "هاي ماست" وإعادة تصميم وتكويد وسائل وأنواع الإنارة العامة بالطرق الداخلية والرئيسية والمحاور الداخلية والإقليمية وتدريب العاملين بكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والمحافظات بمعهد التدريب والدراسة الحضارية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع مركز سقارة للحفاظ على فاقد الكهرباء وحُسن استغلاله.

14 - الإجراءات التي اتخذتها الحكومة (وزارتي التنمية المحلية، والبيئة)، بشأن التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة (البلدية) وكيفية إدارتها وتدويرها والتخلص الآمن منها بهدف نظافة الطرق والشوارع، وذلك في ضوء القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وفي إطار دور اللجنة الرقابي قامت اللجنة بالزيارات الميدانية التالية:

زيارة ميدانية إلى محافظات (سوهاج، والأقصر) في الفترة من 8 / 3 / 2023 حتى 11/ 3 / 2023.

زيارة ميدانية إلى محافظات (الشرقية، الإسماعيلية، السويس) في الفترة من 22/6/2023 حتى 25/6/2023.

وكشف التقرير أن اللجنة قامت باعداد مذكرات لرفعها لرئيس المجلس للموضوعات المختلفة و وصل عددها إلى 27 مذكرة.