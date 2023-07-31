الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص إثر انقلاب موتوسيكل بالطريق فى 6 أكتوبر

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شخص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق ميدان فودافون نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحـص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل.

 

 جرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب موتوسيكل مدينة 6 أكتوبر ميدان فودافون حادث مرورى

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