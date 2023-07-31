الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين يعكس دور مصر المحورى لدعم القضية

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن استضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعبر عن دورها المحوري في القضية الفلسطينية، كما يؤكد دورها الداعم للقضية عبر السنين، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع في إنهاء النزاع بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف "دياب"، في تصريحات له، اليوم، أن مصر تؤكد وتبرهن أنها الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، كما تعمل على مر السنين على لم شمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد موقفها الوطني لخدمة القضية التي تحتاج إلى توحد وتكاتف أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الغاشم.

وأشار إلى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يمثل تحولًا جديدًا في مسار الصلح وإنهاء الانقسام بين الفصائل، خاصة في ظل النوايا الطيبة من جانب الجميع لحل تلك الأزمة وإنهائها، وذلك برعاية مصرية.

وأعرب النائب أحمد دياب عن تطلعه لتنفيذ التوصيات الذى انتهى إليه اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أنه ستكون لها دور فاعل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وندد أحمد دياب بالانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، والتي تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

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