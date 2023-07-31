غدا.. افتتاح معرض "حنين.. أربعون عاما من الفن" بقاعة الباب سليم

تستضيف قاعة الباب سليم، افتتاح المعرض الاستعادي للفنان محمد عباس بعنوان "حنين أربعون عاما من الفن"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بمقر القاعة داخل متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية،

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 12 أغسطس 2023، على أن يفتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

وفي سياق آخر؛ أطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، أمس الأحد، النسخة الأولى من مشروع "بستان الإبداع"، من متحف مصطفى كامل ومحيط مسجدي السلطان حسن والرفاعي بمنطقة القلعة.

ومن جهته؛ قال الفنان والناقد محمد كمال المشرف على المشروع: المرحلة الأولى من المشروع ستكون تحت عنوان "جسور التاريخ" بهدف مد روابط ثقافية وتاريخية بين المواقع المختلفة التي تجمعها سمات وقيم حضارية مشتركة، كما أن فكرة المشروع ليست البحث عن المواهب وإنما إرشاد الطفل لاكتشاف موهبته وما هو متميز فيه وكيفية تفاعله مع أقرانه وتعزيز مفهوم العمل والتعاون وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة لتشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي".

وتستضيف النسخة الأولى من "بستان الإبداع" 35 طفلاً من المرحلة الإبتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويبدأ البرنامج في تمام الحادية عشر صباحاً بجولة تثقيفية وتاريخية داخل متحف الزعيم الراحل مصطفى كامل، ثم الخروج إلى المنطقة بين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي لتبدأ الورش الفنية والفقرات الترفيهية التي تمتد فعالياتها حتى نهاية اليوم إشراف طاقم عمل رائع من مجموعة من الفنانات المصريات على رأسهم الفنانة تغريد عبد المجيد مسئول التربية المتحفية.