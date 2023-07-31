الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. افتتاح معرض "حنين.. أربعون عاما من الفن" بقاعة الباب سليم

الفنان محمد عباس
الفنان محمد عباس

 تستضيف قاعة الباب سليم، افتتاح المعرض الاستعادي للفنان محمد عباس بعنوان "حنين أربعون عاما من الفن"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بمقر القاعة داخل متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية،

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 12 أغسطس 2023، على أن يفتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

وفي سياق آخر؛ أطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، أمس الأحد، النسخة الأولى من مشروع "بستان الإبداع"، من متحف مصطفى كامل ومحيط مسجدي السلطان حسن والرفاعي بمنطقة القلعة.

ومن جهته؛ قال الفنان والناقد محمد كمال المشرف على المشروع: المرحلة الأولى من المشروع ستكون تحت عنوان "جسور التاريخ" بهدف مد روابط ثقافية وتاريخية بين المواقع المختلفة التي تجمعها سمات وقيم حضارية مشتركة، كما أن فكرة المشروع ليست البحث عن المواهب وإنما إرشاد الطفل لاكتشاف موهبته وما هو متميز فيه وكيفية تفاعله مع أقرانه وتعزيز مفهوم العمل والتعاون وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة لتشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي".

وتستضيف النسخة الأولى من "بستان الإبداع" 35 طفلاً من المرحلة الإبتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويبدأ البرنامج في تمام الحادية عشر صباحاً بجولة تثقيفية وتاريخية داخل متحف الزعيم الراحل مصطفى كامل، ثم الخروج إلى المنطقة بين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي لتبدأ الورش الفنية والفقرات الترفيهية التي تمتد فعالياتها حتى نهاية اليوم إشراف طاقم عمل رائع من مجموعة من الفنانات المصريات على رأسهم الفنانة تغريد عبد المجيد مسئول التربية المتحفية.

الأوبرا المصرية التربية والتعليم الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفن المصري الحديث الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس