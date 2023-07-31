الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يقترب من الصدارة التاريخية لشباك التذاكر

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم بيت الروبي، بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، تحقيق الإيرادات الجيدة بشباك التذاكر للأسبوع السادس على التوالي منذ إطلاقه قبل عيد الأضحى بأيام؛ للمشاركة في الموسم الأقوى سينمائيًا.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحتى صباح اليوم جمع الفيلم إيرادات بقيمة 114 مليونًا و450 ألف جنيه، بعد أن حقق ما يقرب من مليون جنيه أمس الأحد، في شباك التذاكر متفوقًا على كل الأفلام المعروضة.

وفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر، وهي "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور، وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي، وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

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