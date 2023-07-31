الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس يعطي إشارة الانطلاق لإرسالية الشباب إلى العزية

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس

أعطى صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم، مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك، بركة الانطلاق لإرسالية فريق العلمانيين المنصوريين بالإيبارشية للخدمة بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية العزية. 

 

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذى ترأسه المطران للمناسبة المباركة، بكابيلا المطرانية بمدينة القوصية، صباح السبت 29 يوليو 2023. عاون نيافته فى الصلاة القمص انطون رزق الله راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية والأب شربل خوري اللعازري المرشد الروحي لفريق العلمانيين المنصوريين بالإيبارشية، وقد حضر القداس الإخوات راهبات المحبة ومشاركة أعضاء الفريق الإرسالي من أبناء الإيبارشية.  


فى كلمته للشباب المرسل قال الأنبا مرقس وليم: "إن الخدمة حب مقدس امتلأ به قلب انسان احب الله وعاش معه وذاق حلاوته ومن ثم طفق ينادي بين الناس، (ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب).. ودعا الأب المطران أن يسبق الخدمة اختبار روحي عميق مع الله وعشرة قوية مع يسوع تدفع المرسل لتوصيل ما اختبره للآخرين.

 

وأكد المطران، أن الخدمة الحقيقية تتجاوز المكان والزمان كما تتجاوز الظروف والأحوال، إذ أن الخدمة تحطم الفردية والأنانية كما تدعو صاحبها إلى الانطلاق نحو الآخر للمشاركة فى الخيرات الروحية.. واختتم الأنبا مرقس وليم وصيته للخدام المرسلين بالثقة فى نعمة الله وإرشاده فهو القادر على استثمار قدراتهم وضعفاتهم لمجد اسمه وخير الكنيسة.

 

الأب شربل خوري اللعازري الاحتياجات الخاصة الانب الإيبارشية الأنبا مرقس وليم

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