مصرع طفل بترعة الفاروقية بمركز دار السلام فى سوهاج

لقي طفل 12 عاما مصرعه بترعة الفاروقية بمحافظة سوهاج لعدم إجادته السباحة وتم تحرير محضر رسمى.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بدار السلام بوصول عبد الرحمن ع ع، 12 عاما طالب ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق .



الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالإنتقال وسؤال ذويه أفاد والده: علاء ا ع م، 33 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة الفاروقية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية .



تحرير محضر بالواقعة

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.