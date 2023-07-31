مٌتاح لأولياء الأمور| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023-1444 مصر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023 ، حيثُ انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل نهائي، وتعلن نتيجة الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وبعد اعتماد وزير التعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، وزيادة البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة، نستعرض لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل سريع من خلال الدخول عبر رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 برقم الجلوس والاسم عبر هذا الرابط (هنـــــا).

بوابة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكنك الاستعلام أيضًا عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــا.

2- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

3- اضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- سجل رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، إلكترونيًّا على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان طلاب الثانوية العامة 2023، قد انتهوا من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وكان ينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات، حيث من المقرر أن تعقد الوزارة خلال الساعات المقبلة مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

410 درجات المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة كالآتي:

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: الإنجليزية والفرنسية والألمانية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.