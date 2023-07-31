الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الأولى على الثانوية العامة: كنت أستعين بالله قبل المذاكرة ولم أتوقع حصولى على المركز الأول

الطالبة أميمة محمود
الطالبة أميمة محمود أحمد عبدالله صالح

قالت أميمة محمود أحمد عبدالله صالح، ابنة قرية برج النور التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، بعد حصولها على المركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إنها تلقت مكالمة هاتفية من وزارة التربية والتعليم، ولم تصدق نفسها وأصيبت بصدمة لمدة ثوانٍ، معربة عن فرحتها بتحقيق حلم والديها بأن تكون من ضمن الأوائل.

وأكدت أنها حصلت على دروس خصوصية في جميع المواد واعتمدت في نظام مذاكرتها على تقسيم المنهج لأجزاء لعدم تراكم المذاكرة عليها.

وأوضحت الطالبة أنها كانت تستعين بالله دائمًا قبل المذاكرة، ولم تكن تتوقع أن تكون من الأوائل، لكن الله كرمها بأفضل مما توقعت، وأهدت نجاحها وتفوقها لأسرتها لدعمهم لها.

وأكدت الأولى على الثانوية العامة، أنها كانت متفوقة طوال مسيرتها الدراسية، وتوقع والدها أن تكون من أوائل الثانوية العامة، وكان يوفر لها الجو الهادئ والمناسب للمذاكرة والتفوق، كما كانت والدتها تدعمها في طريقة مذاكرتها دون أن ضغط.

وأشارت الطالبة إلى أن والدها يعمل طبيب أسنان، ووالدتها طبيبة، وهما قدوتها ومثلها الأعلى، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية الطب لتكمل مسيرة أسرتها، وأهدت تفوقها ونجاحها لهما.

اميمه محمود قريه برج النور اجا الدقهلية المركز الأول

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