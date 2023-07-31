كانت وزارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، قد حددت موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحاً أنه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات قليل، ذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

وتصدَّر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، محركات البحث المُختلفة، حيثُ يرغب الكثيرين معرفة نتائجهم والإطمئنان على مستوى الدرجات والمجموع الكلي.

من جانبه طمأن الوزير أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بشأن مؤشرات النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكداً أن مؤشرات النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 مطمئنة ومبشرة ومرتفعة مقارنةً بمؤشرات العام الماضي.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكترونية، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسميًا من خلال الرابط التالى: نتيجة الثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني من هنــا.

- اختيار مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

- اضغط أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

- كتاببة رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وبعدها امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ومن ثم انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023.

المجموع الكلي للثانوية العامة وتوزيع الدرجات

يبلغ المجموع الكلي للثانوية العامة 410 درجات، يتم توزيعها على المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات وهي كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة، ويأتي توزيع الدرجات وفقًا للآتي:4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى 50 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي: 3 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات، 34 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 42 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، 40 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لهما 6 درجات، 29 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لهم 34 درجة.

مواد «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا» 60 درجة ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي: سؤالان مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما، يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

مواد «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع» 60 درجة، ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي: سؤالان مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما،يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

الجبر والهندسة 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

التفاضل والتكامل 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

الاستاتيكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

الديناميكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

اقرأ ايضا