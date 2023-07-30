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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حنين.. أربعون عاماً من الفن" بقاعة الباب سليم في متحف الفن المصري.. الثلاثاء

متحف الفن الحديث
متحف الفن الحديث

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية المعرض الاستعادي للفنان محمد عباس بعنوان "حنين أربعون عاماً من الفن"، في تمام الساعة الـسابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية، يأتى ذلك برعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

يستمر المعرض حتى 12 أغسطس 2023 ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 9 صباحاً: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

 

محمد عباس حنين أربعون عاما من الفن قطاع الفنون التشكيلية د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة د وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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