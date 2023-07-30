الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير عبدالوهاب يكشف الآراء حول وضع العاصمة الإدارية الجديدة بنطاق محافظة القاهرة

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

قال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن محافظة القاهرة بصفة عامة لها وضع يختلف عن المحافظات الأخرى من ناحية سلطات المحافظ والمجلس المحلي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن وضع العاصمة الإدارية الجديدة في نطاق محافظة القاهرة، يوجد آراء بالحوار الوطني، منها أن تكون العاصمة في نطاق القاهرة، ولكن تكون مدينة ذات طابع خاص مثل الأقصر كانت مدينة في نطاق محافظة قنا، وهذا ضمن الآراء التي طرحت في جلسة اليوم.

وتابع، أن هذا الموضوع يستحق أكثرمن مناقشة وتكون في إطار أضيق وتضم مجموعة من الخبراء وتضع في اعتبارها العواصم الأخرى، ويتم تحديد وضع القاهرة الجديدة وهل يكون وضعها الخاص كمدينة ذات طبيعة خاصة بمحافة القاهرة، وهل يتم الإبقاء على الحدود الإدارية باعتبار الأنظمة الإدارية الجديدة جزءا من النطاق الجغرافي لمدينة القاهرة.

من الصعب حسم الأمر من خلال جلسة استماع واحدة

وأكد أنه من الصعب حسم الأمر من خلال جلسة استماع واحدة لا بد من مناقشته في مجموعة أصغر تضم خبراء لديهم إلمام بعواصم أخرى أو محافظين سابقين لأن المدينة مازالت ناشئة. 

سمير عبدالوهاب العاصمة الإدارية الجديدة نطاق محافظة القاهرة وضع الحوار الوطنى العواصم الأخرى مدينة ذات طبيعة

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