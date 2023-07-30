هانى شنودة يعلق على الذكاء الاصطناعى وأغانى المهرجانات

علق الموسيقار هاني شنودة، على مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، بتقديم الأعمال الموسيقية التي شارك بها في أعمال الفنان عادل إمام، مؤكدًا أن أعماله كانت قريبة من الفنان عادل إمام.

وعن أزمة الذكاء الاصطناعي، وما أثارته مؤخرًا قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، إنه لا يعرف ما هو الذكاء الاصطناعي ولكن يسمع عنه، مشيرًا إلى أن الموهبة التي أعطاها الله للإنسان أفضل من الذكاء الاصطناعي لأنه من الممكن أن يكون جيدًا أو لا.

لم تحقق أي فرقة نفس نجاح فرقة المصريين

وأشار خلال المداخلة إلى أن "فرقة المصريين"، التي أسسها كانت هي الأولى والناس كررتها بعدها ولم تحقق أي فرقة نجاح مثل الذي حققته فرقة المصريين.

كما كشف عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلًا: "الموسيقى حلوة جدًا ولكن المشكلة في الكلام البذىء، وإن تم تغييره فأهلًا بهم".