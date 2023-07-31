Now.. لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن

نتيجة الثانوية العامة 2023 لا تحدد مصير الطالب، وأن العمل الجاد والتفاني والاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نجاح في الحياة المهنية والأكاديمية بعيدًا عن النتائج التي حصلوا عليها في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 .

وساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للحصول على درجات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 رسميا

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2023

قد يجد الطلاب الان صعوبة في الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 وللحصول عليها عبر موقع الدستور يتم اتباع الخطوات التالية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

الخطوة الاولى: تأكد من الحصول على مصدر انترنت ذات سرعة عالية نظرا لوجود ضغط كبير من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على النتيجة .

الخطوة الثانية: من خلال الموبايل او جهاز الكمبيوتر قم بالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنا https://natega.dostor.org/

الخطوة الثالثة: ادخل رقم جلوس الثانوية العامة 2023

الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة

الخطوة الخامسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

الخطوة السادسة: في حال الرغبة في الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة لطالب اخر اضغط على نتيجة اخرى.

نتيجه الثانويه العامه 2023

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

نستعرض نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 وفقا لتصريحات وزير الترببة والتعليم الدكتور رضا حجازي وجاءت كالتالي:

نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، وقال بلغت نسبة النجاح 88.9%، وصلت نسبة نجاح الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان الكيمياء.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ، وبلغت 90.2%، وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

مجموع الثانوية العامة 2023

مجموع الثانوية العامة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، حيث يتم تحديد المعايير والمتطلبات الأكاديمية في كل دولة بشكل مستقل، ومع ذلك، فإنه يمكن توفير مجموعة من المعلومات العامة حول مجموع الثانوية العامة في بعض الدول العربية:

في مصر، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية، ويتم احتساب المجموع من 410 درجة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 240 درجة على الأقل للنجاح في الامتحان.

في المملكة العربية السعودية، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية ، ويتم احتساب المجموع من 600 درجة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 300 درجة على الأقل للنجاح في الامتحان.

في الجزائر، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية، ويتم احتساب المجموع من 600 درجة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 240 درجة على الأقل للنجاح في الامتحان.

في تونس، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية، ويتم احتساب المجموع من 20 نقطة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 10 نقاط على الأقل للنجاح في الامتحان.

اقرأ ايضا