الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات لمتهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر وتسبب في وفاة آخر

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، شريف فتحي كلحي، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر وتسبب في وفاة آخر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائره قسم الجنوب أول والمتهم فيها إسماعيل جمعه عبد المقصود عطيه، حيث أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا للحشيش وأحرز بقصد التعاطي ماده البنزوديازبين، وقاد المركبة الآلية تحت تاثير المخدر مما ترتب عليه وفاة المجني علي محمد أبو المعاطي.

وثبت أمام المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 50 عامًا تسببت في وفاة المجني عليه نتيجة الاصطدام به عن طريق الخطأ حال قيادته للدراجة النارية تحت تأثير المخدر، وثبت من تقرير مستشفى السلام الدولي أن العينة المأخوذة من المتهم جاءت إيجابية للمادتين المخدرتين، كما ثبت من التحريات السرية للنقيب أحمد رجب معاون مباحث قسم شرطة الجنوب اعتياد المتهم على تعاطي المواد المخدرة وأنه كان سببا في وفاة المجني عليه.

حكمت المحكمة بمعاقبة إسماعيل جمعة عبد المقصود عطية بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
هيئة المحكمه
أحداث الواقعة البالغ من العمر الاصطدام التحريا التحريات أ الجنائية

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