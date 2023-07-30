الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تدوير المخلفات يمزج الاطفال ذوي الهمم مع الأصحاء في حب الإسكندرية

الاسكندرية بين الماضي
الاسكندرية بين الماضي والحاضر

بأيادي صغيره مبدعة تجمعت الأطفال على شاطئ الإسكندرية في ورش عمل لإعادة التدوير وصناعة مجسمات سكندرية بمناسبة العيد القومي للإسكندرية الـ٧١.

فدمجا بين الاطفال ذوي الهمم و الاطفال الأصحاء نظمت ورشة للأعمال اليدوية على هامش فعالية الإسكندرية بين الماضي والحاضر، الذي تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، لتتشابك الأيادي الصغيرة في صناعة المجسمات الفنية بتجميع الأوراق المبللة لصناعة مجسمات قلعة قايتباي، أو الرسم على الخزف، أو صناعة الاشكال المجسمات بالخيوط، علاوة على تعليمهم اساسيات الزراعة وكيف أنها نشاط هام للحفاظ على البيئة.

قالت أمل عبد العزيز مسؤول الورشة أن الأنشطة تنوعت لتناسب مختلف الأطفال وفق مايرغبون تنفيذه، بين الأعمال اليدوية والفنية  كله وفق فكره إعادة التدوير.

تابعت، أن وفق التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع حرصنا على دمج الزراعة مع الأنشطة الفنية لتعليم الاطفال اهمية الزراعة في الحفاظ على الييئة والمناخ من خلال إعادة تدوير الزجاجات البلاستيك.

وأكملت أن الطفل صاحب القدرات الخاصة هو ذكي للغاية ولكنه يحتاج إلى الاحتواء والتوجيه الصحيح له ودمجه معه الأصحاء.

قالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، إن لمدينة الإسكندرية مكانه خاصة في نفوس أهلها وزائريها، وهي من أكثر المدن التي كتب عنها الشعراء وغنى لها أشهر المطربين والملحنين لينشدوا في حب وجمال عروس البحر المتوسط.

الاسكندرية بين الماضي والحاضر
الاسكندرية بين الماضي والحاضر
الاسكندرية بين الماضي والحاضر
الاسكندرية بين الماضي والحاضر
الاسكندرية بين الماضي والحاضر
الاسكندرية بين الماضي والحاضر
IMG_20230730_132546
IMG_20230730_132546
IMG_20230730_132554
IMG_20230730_132554
IMG_20230730_132804
IMG_20230730_132804
IMG_20230730_132627
IMG_20230730_132627
IMG_20230730_135820
IMG_20230730_135820
الإسكندرية بين الماضي والحاضر العيد القومي العيد القومي ال ٧١ الإسكندرية تنشيط السياحة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس