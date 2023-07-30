آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة.. تفاصيل حفل الكينج محمد منير

كشف محمد سعد، مراسل برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.

وقال خلال تغطيته الحية من مدينة العلمين الجديدة: "الأمس انتهت بطولة البادل العالمية بفوز فريق السيدات، (مايا من إنجلترا وروزانيا من هولندا)، أما فريق الرجال فاز مواطنون من إسبانيا (سيرخو ريكاردو وخبير إيجراسيا).

وأضاف: "البطولة كانت على مدار 3 أيام، وحضرها عدد كبير من الجماهير متنوعو أعمارهم، والحضور مجاني للجميع".

وتابع: "على بعد 100 متر من مكان بطولة البادل العالمية، يقام المسرح الشعبي والذي يقدم كل يوم حفلات فنية متنوعة الحضور فيها بالمجان لكل المصطافين بمدينة العلمين الجديدة".

وتابع: "كان بالأمس يقام على مسرح العلمين، حلقة الفنانة إسعاد يونس من هناك، والتي كانت تقدمها الفنانة وكان ضيفها "كريس المصري"، والذي قدم عددا من الفقرات الماجيك شو، وكان هناك إقبال جماهيري كبير على حلقة الفنانة إسعاد يونس".

وأكد مراسل قناة "دي إم سي" من مدينة العلمين، أن هناك عددا من الفعاليات يشهدها المهرجان خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يشهج يوم 10 أغسطس حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، ويوم 11 أغسطس، بطولة القفز من على طائرات فوق سماء مدينة العلمين".

ولفت إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إقامة بطولة الجودو العالمية، وحفل الفنان بهاء سلطان والكينج محمد منيرـ والفنانة إليسا وكارول سماحة والفنان حميد شاعري، وغيرهم من فناني الوطن العربي".